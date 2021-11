Corona-Zahlen : 87 neue Corona-Fälle im Landkreis Merzig-Wadern

Merzig-Wadern Das Landratsamt des Kreises Merzig-Wadern hat am Wochenende 87 neue Corona-Fälle gemeldet. 39 Fälle wurden in Merzig gemeldet, elf in Wadern, vier in Mettlach, 13 in Beckingen, vier in Perl, zwei in Weiskirchen und 14 in Losheim.

59 Personen gelten als genesen: 26 in Merzig, sechs in Wadern, neun in Mettlach, zehn in Beckingen, vier in Perl, eine in Weiskirchen und drei in Losheim am See.

Am Sonntag waren den Angaben zufolge 66 aktive Corona-Mutationen bekannt, in allen Fällen handelte es sich um die Delta-Variante. Die neu aufgetretene Omikron-Variante wurde im Landkreis noch nicht festgestellt.