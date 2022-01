Zahlen von Mittwoch : 54 neue Infektionen und 14 weitere Omikron-Fälle im Kreis Merzig-Wadern

Kreis Merzig-Wadern Das Merziger Gesundheitsamt hat neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert. Zudem sind weitere Fälle mit der Omikron-Variante bestätigt worden. Die Zahlen im Überblick.

Akut mit dem Coronavirus infiziert sind Stand Mittwoch in unserer Region 483 Menschen, wie es in der Mitteilung des Kreises weiter heißt. 63 Betroffene leben in Beckingen, 59 in Losheim, 61 in Mettlach, 140 in Merzig, sieben in Perl, 74 in Wadern und 15 in Weiskirchen.