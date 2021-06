Aktuelle Zahlen : Inzidenz-Wert im Grünen Kreis ist am Wochenende auf Null gesunken

(Symbolfoto) Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Merzig-Wadern Nachdem der Inzidenz-Wert im Kreis Merzig-Wadern laut Robert-Koch-Insitutu am Samstag bei 1,0 lag, ist er am Sonntag auf 0,0 gesunken. Doch das wird nicht lange so bleiben: Denn wie das Landratsamt mitteilte, ist am Sonntag eine weitere Infektion in Wadern nachgewiesen worden.

Weitere Infektionen hat es am Wochenende nicht gegeben, auch die Zahl der Genesenen blieb unverändert. Am Samstag wurde eine weitere Mutation der britischen Variante nachgewiesen, der Betroffene gilt jedoch bereits als genesen.

Somit sind derzeit neun Menschen im Kreis mit Corona infiziert: je drei aus Merzig und Losheim am See sowie je einer aus Beckingen, Mettlach und Wadern. In sieben Fällen wurde laut Landratsamt eine Mutation nachgewiesen – sieben Mal die britische Variante, ein Mal die indische.