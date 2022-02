Zahlen von Donnerstag : 278 neue Corona-Fälle im Kreis

(Symbolfoto) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Merzig-Wadern 278 weitere Infektionen mit dem Coronavirus hat der Landkreis Merzig-Wadern am Donnerstag gemeldet. 85 Betroffene leben in Merzig, 46 in Mettlach, 44 in Losheim am See, 40 in Beckingen, 29 in Wadern, 20 in Weiskirchen und 14 in Perl.

Als genesen gelten derweil 39 weitere Menschen, jeweils sieben aus Merzig, Mettlach und Losheim am See, jeweils sechs aus Wadern und Perl, fünf aus Beckingen sowie einer aus Weiskirchen. Weiterhin wurden sechs weitere Mutationen der Omikron-Variante nachgewiesen, wie der Kreis weiter mitteilt.

Somit sind derzeit 3130 Menschen im Grünen Kreis nachweislich mit Corona infiziert. 920 Betroffene leben in Merzig, 561 in Losheim am See, 456 in Beckingen, 363 in Mettlach, 334 in Wadern, 320 in Perl und 176 in Weiskirchen.