Zahlen von Donnerstag : Inzidenz-Wert im Grünen Kreis sinkt auf unter 50

Merzig-Wadern Der Inzidenz-Wert für den Landkreis Merzig-Wadern ist am Donnerstag auf 45,50 gesunken. Dies hat das Landratsamt mitgeteilt. Der Wert, der die Anzahl der Neu-Infektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen angibt, ist somit zum ersten Mal seit Oktober unterhalb der 50er-Schwelle. Am Mittwoch hatte der Wert noch bei 71,63 gelegen.

Acht neue Corona-Infektionen sind derweil am Donnerstag hinzugekommen. Jeweils drei Betroffene leben laut Landratsamt in Merzig und Perl, zwei in Wadern. Als genesen gelten drei zuvor Erkrankte – jeweils einer aus Merzig, Wadern und Mettlach.

Somit sind derzeit 126 Bewohner des Kreises Merzig-Wadern aktiv an Covid-19 erkrankt. Nach Angaben des Landratsamtes leben 46 Betroffene in Losheim am See, 28 in Wadern, 26 in Merzig, jeweils elf in Perl und Beckingen, drei in Mettlach und einer in Weiskirchen.