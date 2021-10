Inzidenz-Wert leicht gesunken : 13 Corona-Fälle am Wochenende im Grünen Kreis

(Symbolfoto) Foto: dpa-tmn/Oliver Berg

Merzig-Wadern 13 weitere Corona-Fälle sind am Wochenende im Kreis Merzig-Wadern nachgewiesen worden. Wie das Landratsamt mitteilt, sind am Samstag neun weitere Infektionen bekannt geworden. Drei Betroffene leben demnach in Wadern, je zwei in Mettlach und Weiskirchen, je einer in Beckingen und Perl.

Am Sonntag sind je zwei Fälle in Wadern und Losheim am See hinzugekommen.

Als genesen gelten ebenfalls 13 Menschen, die zuvor erkrankt waren. Am Samstag sind laut Landratsamt acht Genesene hinzugekommen – jeweils zwei in Losheim am See und Beckingen sowie jeweils einer in Merzig, Wadern, Mettlach und Weiskirchen. Am Sonntag sind drei Genesene aus Merzig sowie jeweils einer aus Perl und Weiskirchen hinzugekommen.

Somit sind derzeit 86 Menschen im Kreis nachweislich mit Corona infiziert. 33 Betroffene leben in Wadern, 18 in Merzig, zehn in Beckingen, neun in Weiskirchen, acht in Losheim am See sowie jeweils vier in Mettlach und Perl. In 49 Fällen wurde nach Angaben des Landkreises eine Mutation der Deltavariante nachgewiesen. Seit Beginn der Pandemie haben sich 4051 Menschen im Grünen Kreis mit Corona infiziert. 3901 dieser Menschen gelten wieder als genesen, 64 sind an oder mit Corona verstorben.