Fachkräftemangel in der Kinderbetreuung Erfolgreiche Premiere – Sieben Frauen absolvieren CEB-Kurs zur Kinderpflegerin

Ein großer Schritt für die Teilnehmerinnen und ein kleiner Schritt im Kampf gegen den Mangel an Fachkräften für die Kinderbetreuung. Sechs Frauen haben am zurückliegenden Montag, 24. Juli, bei der Christlichen Erwachsenenbildung CEB in Merzig-Hilbringen ihr Zeugnis erhalten. Sie haben in den zurückliegenden Monaten bei der CEB den ersten Vorbereitungskurs für die Externenprüfung zur Kinderpflegerin erfolgreich absolviert. Insgesamt haben sieben Frauen den Abschluss auf diese Weise gemacht.