Merzig-Wadern : Unterschriften besiegeln Kooperationsvertrag

Merzig-Wadern CDU-Fraktionschef Gisbert Schreiner und SPD-Vorsitzender Torsten Rehlinger stellten ihren Zukunftsplan für den Grünen Kreis vor.

In Sachen Schulen, darin sind sich Christdemokraten und Sozialdemokraten einig, hat der Kreistag seine Hausaufgaben gemacht. Die Schulen im Kreis Merzig-Wadern sind nach ihrer Auffassung im saarlandweiten Vergleich sehr gut aufgestellt. Dennoch wollen die Fraktionen nach den Worten von CDU-Fraktionschef Gisbert Schreiner und dem SPD-Vorsitzenden Torsten Rehlinger alles tun, damit diese weiter aufgerüstet werden – ein Punkt, der für beide Fraktionen, die in den kommenden fünf Jahren eng zusammenarbeiten wollen, Priorität genießt. „Die Schnittmenge hat gestimmt“, nennt Schreiner, der die Nachfolge von Edmund Kütten angetreten hat, den Grund für den Schritt, eine „verlässliche und dauerhafte Kooperation“ einzugehen. Rehlinger, der auf Evi Maringer folgt, verweist auf die vielen Dinge, die beide Fraktionen in der Vergangenheit gemeinsam auf den Weg gebracht haben – wie etwa den Nahverkehrsplan.

Zur Zukunftssicherung der Schulen zählt für sie die Digitalisierung. Unter den Stichworten Bildung, Weiterbildung und Jugendhilfe – nach ihren Worten zentrale Themen und größte Haushaltsposten – nennen beide auch die Nachmittagsbetreuung in Freiwilliger und Gebundener Ganztagsschule. Martina Holzner (SPD) liegen bedarfsgerechter Ausbau und bedarfsgerechte Öffnungszeiten von Kitas sowie die Absenkung der Kita-Gebühren am Herzen. Frank Wagner (CDU) lobt das Projekt „Fit für die Regelstruktur“, das auf intensive Betreuung am Nachmittag setzt und an drei Grundschulen in Beckingen eingeführt wurde.