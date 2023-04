Gastro und Genuss Beim Frühstück galoppieren Pferde vorbei

Ballern · Das Café und Bistrorante Le Cavalier in Ballern, das auch am Abend serviert, liegt ganz dicht an der Reitanlage.

13.04.2023, 05:00 Uhr

Haben bei ihrer Arbeit den Blick auf den Reitplatz (von links): Caroline, Pietro, Jamiro und Jolina Alaimo; rechts: Servicekraft Ann Arend. Foto: Ruth Solander

Von Ruth Solander

Im Juli 2022 hat Familie Alaimo das Café-Bistrorante „Le Cavalier“ an der Reitanlage in Ballern eröffnet. Über viele Jahre war die rustikale „Reiterklause“ ein Begriff in der Umgebung, bis das Lokal nach dem Besitzerwechsel der Reithalle umgestaltet und komplett neu eingerichtet wurde.