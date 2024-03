Billard-Bundesliga Bitterer Rückschlag für Brotdorf

„Natürlich mussten wir diese unglückliche Niederlage erst einmal etwas sacken lassen“, sagt Tim Goergen, der Kapitän des Billard-Bundesligisten BV Brotdorf. „Aber im Sport geht es immer weiter. Und wir haben ja dann auch am Sonntag unsere Pflichtaufgabe erfüllt, so dass wir immer noch in der Tabelle oben ganz eng mit dabei sind.“ Hinter Goergen und seinen Mitspielern liegt ein intensives Wochenende; Am Samstag hätte der bisherige Spitzenreiter zu Hause gegen den deutschen Meister BC Oberhausen einen großen Schritt in Richtung Gewinn des nationalen Titels machen können, unterlag jedoch knapp mit 3:5.