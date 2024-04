Porträt Sein Herz schlägt für die Tuba, Dackel Fritz und den 1. FC Kaiserslautern

Orscholz · Am 9. Juni werden in fünf Kommunen des Kreises die Bürgermeister neu gewählt. Wir stellen alle Kandidaten vor, die sich dann zur Wahl stellen. Zum Auftakt: Daniel Kiefer, Amtsinhaber und SPD-Kandidat in Mettlach.

09.04.2024 , 17:18 Uhr

Der kleine Bach Leuk ist an manchen Stellen ein Kleinod in der Natur. Hier geht Daniel Kiefer mit seinem Dackel Fritz gerne spazieren. Foto: Michael Rauch

Von Margit Stark