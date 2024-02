Diskussion nimmt Fahrt auf CDU in Merzig lädt zu Bürgergespräch wegen Fellenbergkapelle

Merzig · In die Debatte um das Schicksal der denkmalgeschützten Kapelle am ehemaligen Fellenberg­stift kommt Bewegung. In der kommenden Woche soll es ein Bürgergespräch zu dem Thema geben. Die Kapelle, die sich mittlerweile in Privatbesitz befindet, soll am 21. März zwangsversteigert werden, weil ein Gläubiger der Immobiliengesellschaft, in deren Eigentum sich das Gebäude befindet, dies beantragt hatte (die SZ berichtete).

01.02.2024 , 16:16 Uhr

Die Kapelle am Fellenbergstift gibt schon seit Jahren ein trauriges Bild ab. Foto: Michael Rauch Foto: Michael Rauch