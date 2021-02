Buchhandlungen im Kreis Merzig-Wadern : Ausgezeichnete Lesepartner geehrt

Kristina Keib von der Buchhandlung Rote Zora mit der Urkunde des „Netzwerk Mehr Lesen“. Foto: Rote Zora

Merzig/Losheim am See/Wadern Rote Zora, Bücherhütte Wadern und Bock und Seip wurden mit dem Gütesiegel des „Netzwerk Mehr Lesen“ ausgezeichnet.

Zum achten Mal in Folge haben die Buchhandlungen Rote Zora in Merzig und Losheim für ihr besonderes Engagement in der Leseförderung für Kinder die Auszeichnung „Anerkannter Lesepartner 2020/21 des „Netzwerk Mehr Lesen“ erhalten. Das haben die beiden Inhaberinnen Ingrid Röder und Gertrud Selzer mitgeteilt.

Das Gütesiegel an der Tür der Buchhandlung soll Eltern, Lehrern, Erziehern und allen, die Kinder und Jugendliche an Bücher heranführen möchten, zeigen, dass sich nach den Worten der beiden Chefinnen hinter der Tür kompetente Ansprechpartner und motivierende Angebote finden lassen.

Auch in dem von Corona geprägten Jahr habe die Rote Zora auch 2020 wieder mit vielfältigen Aktionen Kinder fürs Lesen begeistert. „Bücher sind in solchen Zeiten wertvolle Begleiter, sie erklären die Welt, regen die Fantasie an, unterhalten und bringen ein Stück Normalität in den Alltag der Kinder“, sagt Kristina Keib von der Buchhandlung Rote Zora in Losheim. So seien mit den Autorinnen Valija Zinck und Esther Kuhn gleich zwei hochkarätige Kinderbuchlesungen im Kreis Merzig-Wadern durchgeführt worden. Kristina Keib: „Dabei kooperieren wir auch gerne mit anderen Kulturträgern wie zum Beispiel Bibliotheken und Kitas oder wie in diesem Fall mit dem Hofgut St. Gangolf oder der Grundschule Saargau in Schwemlingen.“

Wie man Kinderbuchklassiker als Abstandshalter inszeniert, zeigten die beiden Auszubildenden Kim Fioretti und Johanna Brandes mit einer Straßenmalaktion am Welttag des Buches im April. Zusätzlich erstellten sie einen Social Media Account speziell für Kinder- und Jugendbücher, um trotz Lockdown auch weiterhin Buchempfehlungen auszusprechen.

Das Gütesiegel wurde in diesem Jahr zum achten Mal vergeben. Es ist nach den Worten von Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot ein wichtiger Baustein in der Zusammenarbeit zwischen Bildungsministerium und Landesverband des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels in der Leseförderung. Im „Netzwerk Mehr Lesen“ sind alle saarländischen Institutionen zusammengefasst, die sich in besonderer Weise um die Leseförderung kümmern. Mit den beiden Buchhandlungen Rote Zora in Merzig und in Losheim wurden zehn weitere Buchhandlungen im Saarland ausgezeichnet, heißt es in der Pressemitteilung. Auch Bock und Seip in Merzig und die Bücherhütte in Wadern erhielten diese Auszeichnung. Zum siebten Mal hatte sich Beatrice Schmitt, die Chefin der Waderner Buchhandlung, nach ihrer Darstellung für das Gütesiegel beworben und es erhalten. „Wir freuen uns jedes Mal darüber, wenn wir dabei sind“, sagt sie.

Wie es in der Pressemitteilung aus dem Ministerium weiter heißt, wurden Buchhandlungen prämiert, die ein kompetent ausgewähltes Sortiment im Bereich Kinder- und Jugendbuch anbieten, eine individuelle und qualitative Beratung gewährleisten, die Texte dem Alter angemessen und einladend präsentieren und zusätzliche Aktionen für Kinder und Jugendliche durchführen. Die Buchhandlungen vor Ort leisten einen wichtigen Beitrag für die Leseförderung bei Kindern und Jugendlichen. Das ist nicht nur, aber gerade auch in der Corona-Krise wichtig. Mit dem Gütesiegel an der Tür ist sofort zu erkennen, dass es durch die Buchhandlung eine kompetente Beratung und qualitativ hochwertige Angebote für Kinder und Jugendliche gibt. Es ist eine tolle Nachricht für das Saarland, dass jetzt wieder zwölf Buchhandlungen ausgezeichnet werden“, so Ministerin Streichert-Clivot zu der Gütesiegelverleihung.