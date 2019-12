Geld für Merzig-Wadern : Große Freude über Gelder für Kommunen

Wadern-Lockweiler Zuwendungsbescheide über insgesamt 3,3 Millionen Euro hat Innenminister Klaus Bouillon für Projekte im Grünen Kreis übergeben.

Nach knapp zweijähriger Sanierung erstrahlt die Mehrzweckhalle Lockweiler in neuem Glanz. Viel besser hätte der Treffpunkt von Klaus Bouillon, Minister für Inneres, Bauen und Sport, mit den Bürgermeistern oder Beigeordneten der Städte sowie der Gemeinden aus dem Grünen Kreis nicht gewählt werden können. Die Beigeordneten Dieter Ernst, der den Landkreis sowie die Kreisstadt Merzig vertrat, und Christoph Neisius für Losheim am See sowie die Bürgermeister Daniel Kiefer, Mettlach, Ralf Uhlenbruch, Perl, Jochen Kuttler, Wadern, und Wolfgang Hübschen, Weiskirchen, strahlten mit dem Glanz der Halle um die Wette. Denn Minister Bouillon eröffnete ihnen, dass diese nette Zusammenkunft mit einem wohl letzten großen Zahltag für den Grünen Kreis für dieses Jahr verbunden sei.