Billard-Bundesliga Spitzenleistung alleine reicht nicht

Die Poolbillard-Spieler des BV Brotdorf können an diesem Wochenende einen riesigen Schritt in Richtung deutscher Mannschafts-Meisterschaft machen. Nach vier von sieben Doppel-Spieltagen führen sie in der Bundesliga mit 13 Zählern vor der punktgleichen SG Johannesberg. Unmittelbar dahinter folgt mit zwölf Punkten Titelverteidiger BC Oberhausen. Für den Brotdorfer Saar-Rivalen PBC Joker Altstadt dürfte dagegen mit momentan zehn Zählern von Rang vier aus der Weg nach ganz oben kaum noch zu realisieren sein. Und so deutet momentan alles auf einen Dreikampf um den nationalen Titelgewinn hin.