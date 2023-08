Schöne Schnappschüsse Ein Tag voll toller Tour-Impressionen

Dazwischen lagen jede Menge toller Impressionen und ganz viel Begeisterung bei den Radsportfans, die in Scharen die Strecke der Etappe säumten. Wir haben für Sie in einer Bildergalerie einige dieser bemerkenswerten Momente auf und neben der Rennstrecke zusammengestellt. Sie bestätigen die Einschätzung von Sportminister Reinhold Jost nach der Siegerehrung in Merzig: „Das macht Lust auf mehr!“