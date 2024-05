Landkreis zieht Bilanz des Hochwassers Rund 800 Helfer kämpften in Merzig-Wadern gegen die Fluten – Saarpegel erreichte neuen Höchststand

Durch den Dauerregen am 17. Mai sind auch im Kreis Merzig-Wadern die Pegelstände der Bäche und Flüsse stark angestiegen. Insbesondere am Seffersbach in der Kreisstadt Merzig, am Mühlenbach in der Gemeinde Beckingen sowie am Saarhölzbach und der Saar in Mettlach ist es zu Überschwemmungen gekommen. Straßen und Häuser wurden überflutet. „Am Samstag herrscht noch immer eine angespannte Hochwasserlage im Verlauf der Saar und der Zuflüsse. Weitere Überflutungen können nicht ausgeschlossen werden“, heißt es von der Pressestelle des Landkreises.