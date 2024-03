Biathlon Merzig Merziger Biathleten trotzen Wind und Wetter

Biathlon ist eine der beliebtesten Wintersportarten der Deutschen. Diese Tatsache hat sich die Kreisstadt Merzig zu Nutze gemacht und eine Veranstaltung organisiert, die am verkaufsoffenen Sonntag auf dem Kirchplatz von St. Peter Premiere feierte: Der Kirchplatz wurde zur Biathlon-Arena, in der sich zwölf Mannschaften in einem Wettkampf, bestehend aus Laufen und Schießen, gemessen haben. Dabei mussten 400 Meter auf einem Skilanglauf-Ergometer absolviert und anschließend im Schießstand fünf Schüsse mit einem Lasergewehr auf eine Zielwand abgegeben werden.