Termin : Wie geht es weiter nach Klassenstufe vier?

Merzig-Wadern Die Anmeldungen für die Klassenstufe fünf an weiterführenden allgemeinbildenden Schulen werden in den Geschäftsräumen der jeweiligen Schulen entgegengenommen. Dies teilt der Landkreis Merzig-Wadern mit.

Das sind die allgemeinbildenden weiterführenden Schulen im Landkreis Merzig-Wadern: Christian-Kretzschmar-Schule (Gemeinschaftsschule) Merzig, Telefon (0 68 61) 77 07 70; Eichenlaubschule Weiskirchen, Telefon (0 68 76) 79 18 80; Friedrich-Bernhard-Karcher-Schule (Gemeinschaftsschule) Beckingen, Telefon (0 68 35) 60 81 90; Gemeinschaftsschule an der Saarschleife Mettlach-Orscholz, Telefon (0 68 65) 9 11 10; Graf-Anton-Schule (Gemeinschaftsschule) Wadern, Telefon (0 68 71) 92 30 20; Peter-Dewes-Gemeinschaftsschule Losheim am See, Telefon (0 68 72) 92 19 60; Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl, Telefon (0 68 67) 9 11 12 00; Gymnasium am Stefansberg Merzig, Telefon (0 68 61) 93 96 80; Hochwald-Gymnasium Wadern, Telefon (06 87 1) 9 02 60; Peter-Wust-Gymnasium Merzig, Telefon (0 68 61) 93 99 20.