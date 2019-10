Lange Nacht der Industrie : Industrie im Kreis hautnah erleben

Merzig-Wadern Zur langen Nacht der Industrie öffnen Saargummi, Nedschroef und Thyssenkrupp ihre Pforten für Besucher.

Unternehmen aus dem Landkreis Merzig-Wadern öffnen während der Langen Nacht der Industrie am kommenden Donnerstag, 24. Oktober, ihre Türen für Besucher. Treffpunkt für die Führungen durch die Betriebe im Grünen Kreis ist der Parkplatz der Stadtgartenhalle in Saarlouis. Boarding und Check-In sind für 16.45 Uhr vorgesehen. Eine halbe Stunde später erfolgt die Abfahrt zu den jeweiligen Unternehmen.

Insgesamt werden, teils ab Saarbrücken und teils ab Saarlouis, rund ein Dutzend Touren angeboten – zwei davon führen zu Unternehmen im Kreis Merzig-Wadern. Tour zehn führt nach Wadern zur Saargummi Service GmbH sowie zu Thyssenkrupp System Engineering. Und im Rahmen von Tour elf können die Teilnehmer das Schraubenwerk der Nedschroef GmbH in Beckingen kennenlernen. Außerdem wird es bei dieser Tour eine Führung durch die Produktionshalle der Lakal GmbH in Saarlouis geben.

Die Lange Nacht der Industrie findet bereits zum achten Mal statt. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Saarland und der Verband der Metall- und Elektroindustrie wollen als Ausrichter damit die Bedeutung der Industrie für die saarländische Wirtschaft herausstellen. Die Teilnehmer erfahren, was sich hinter den Werkstoren der einzelnen Firmen abspielt und erhalten spannende Einblicke in mehrere Industriebetriebe.

Die Kick-Off-Veranstaltung startet um 16.45 Uhr auf dem Tbilisser Platz in Saarbrücken und wird von Christoph Bäcker (bigFM) moderiert. Für diejenigen, die an den Führungen im Landkreis Merzig-Wadern interessiert sind, ist aufgrund der zeitlichen Überschneidung mit dem Boarding in Saarlouis die Teilnahme an der Kick-Off-Veranstaltung jedoch nicht möglich.