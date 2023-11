Bistro Barbara Nunkirchen Bei Barbara kommt das Frühstück auf der Etagere

In Nunkirchen in der Saarbrücker Straße 12 hat vor Kurzem das Bistro Barbara eröffnet. In der ehemaligen Bäckerei Dahlem bietet Barbara Dziadzik, die selbst als Namenspatronin für ihr neues Bistro fungiert, ihren Kundinnen und Kunden von 5.30 bis 15 Uhr leckere Snacks, Brot und Brötchen sowie süße Teilchen und Kuchen an.