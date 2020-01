Beckingen Abwasser : Wie Gewässer keimfrei werden sollen

Info

Für Donnerstag, 23. Januar, lädt die Initiative „BürgerDialog“ um 18.30 Uhr zum Bürgerdialog in den Alten Bahnhof in Beckingen ein. Die Ingenieurin Susanne Veser wird über das Thema „Abwasser als Ressource – verstehen und benutzen“ sprechen. Von Juli 2012 bis Februar 2015 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur Siedlungswasserwirtschaft an der Bauhaus-Universität Weimar.