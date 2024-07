Im Honzrather Sport-, Spiel- und Freizeitzentrum in der Hellwies wird am Freitag, 12. Juli, 14 Uhr, wieder das traditionelle, weithin beliebte Ferienstartfest auf Kinderart eröffnet. Auch diesmal gibt es ein vielfältiges Programmangebot für beste Unterhaltung. Um 14 Uhr bietet das Kindertheater Tom Teuer auf der Bühne die Märchenaufführung „Hans im Glück“. Getreu dem Motto „Hey Leute, sperrt mal eure Ohren auf!“ sorgt dann um 15.30 Uhr der Kinderliedermacher Casi Eisenbarth aus Merzig mit fetzigen Bewegungslieder für den rechten Schwung. Des Weiteren haben die kleinen und großen Besucher noch allerlei Möglichkeiten zum Zeitvertreib bei den Bastel- und Mit-mach-Angeboten der Vereine, Hilfsorganisationen und Kindergärten. Natürlich ist auch für leibliche Wohl mit Speis und Trank gesorgt. Veranstaltet wird das Fest wiederum von der Gemeinde Beckingen in Zusammenarbeit mit dem Kreiskulturzentrum Villa Fuchs sowie der Unterstützung des Jugendamtes des Landkreises und der Sparkasse Merzig-Wadern. Der Eintritt ist wie immer frei.