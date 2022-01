BECKINGEN : Zehn Erstspender in Deutschherrenhalle

BECKINGEN 135 Menschen fanden am 12. Januar den Weg in die Deutschherrenhalle Beckingen, um beim Deutschen Roten Kreuz Blut zu spenden Darunter waren auch zehn Erstspender. Bei dieser Gelegenheit wurden auch langjährige Spender geehrt.

Der DRK-Ortsverband Beckingen ist wie bereits seit nunmehr 56 Jahren auch in der Pandemie-Zeit in Sachen Blutspenden sehr engagiert, jedoch aufgrund der Schutzbestimmungen auf andere Art. Während die Blutspendetermine in der Deutschherrenhalle in angepasster Form unter Einhaltung der Schutzvorschriften weitergehen, muss auf die traditionelle Ehrungsfeier im großen Kreis für langjährige Spenderinnen und Spender in der alten Wäscherei oder dem DRK-Heim derzeit ausfallen.