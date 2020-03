Positiv bestätigt in Gemeinde Beckingen : Zwei weitere Fälle von Corona im Kreis

Beckingen Die Zahl der Corona-Fälle im Kreis hat sich auf drei erhöht

Die Zahl der Corona-Fälle im Kreis hat sich auf drei erhöht. Wie die Kreisverwaltung am Dienstagnachmittag mitgeteilt hat, wurde das Virus bei zwei Personen aus der Gemeinde Beckingen festgestellt. Die Betroffenen waren nach Mitteilung aus dem Landratsamt aus einem Risikogebiet in die Heimat zurückgekehrt, hatten seither keinen Kontakt zu anderen Personen und sich sofort testen lassen. Sie befinden sich in Quarantäne. Bereits am Sonntagabend war ein Mann aus Beckingen positiv getestet worden. Er hatte laut zuständigem Gesundheitsamt Kontakt mit dem „Grenzgänger“ aus Frankreich. Der Mitarbeiter der SAP in St. Ingbert war am Freitag positiv getestet worden und der zweite Fall im Saarland.