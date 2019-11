Zu Ehren von St. Katahrina : Kunsthandwerk, Kulinarisches und Kuriosa

Honzrath Beim Kathreinenmarkt am Wochenende in Honzrath stellen die Teilnehmer Arbeiten aus: vom Vogelhäuschen bis zu Schmuck.

Zu Ehren der Schutzpatronin St. Katharina, deren Namen auch die altehrwürdige Dorfkapelle trägt, wird am kommenden Wochenende, 23. bis 25. November in Honzrath die Winterkirmes gefeiert. Damit dieses Brauchtum nicht ausstirbt, stehen einige Aktivitäten auf dem Programm. So lädt der Heimatverein Honzrath am Samstagabend, 23. November, ab 18 Uhr zu der Veranstaltung „Bei Kerzenlicht und Fackelschein – Dämmerschoppen an Kathrein“ in die Pausenhalle der ehemaligen Grundschule ein. Dabei werden weißer und roter Winzerglühwein sowie warmer, winterlicher Apfelsaft nebst kühlen Getränken und Rostwurst vom Holzkohlegrill angeboten. Im Fackel- und Kerzenschein sowie bei wohliger Wärme von Heizstrahlern kann an den Stehtischen geplaudert werden.