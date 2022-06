Eindrücke aus den Ortschaften : Welches Dorf hat am meisten Zukunft?

Thorsten Nicola (links) informierte mit Ortsvorsteher Detlef Bley (Mitte) über die Anlagen des Saargartens bei Saarfels. Foto: Ackermann Dieter

Merzig Fünf Orte hat die Jury des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ gestern im Grünen Kreis in Augenschein genommen. Ein spannender Wettbewerb.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dieter Ackermann

Dass unser Dorf Zukunft hat, bewiesen die Vertreter von fünf Ortschaften gestern gleich am ersten Tag des Kreisentscheids 2022 im Grünen Kreis. Zum Auftakt ihrer Rundreise durch die elf Teilnehmer-Orte, die sich in diesem Jahr für den Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ angemeldet hatten, besuchte die Bewertungskommission am Bietzerberg die Dörfer Bietzen, Menningen und Harlingen, später ging es noch nach Saarfels und Erbringen.

So viel schon mal vorweg: Der SZ-Mitarbeiter beneidet die zwölfköpfige Jury nicht um ihre Aufgabe, die für die Endausscheidung so wichtigen Punkte gerecht zu verteilen. Schon die ersten fünf Stationen ließen keinen Zweifel daran, dass die Teilnehmer es ernst nehmen mit dem Wettbewerbsmotto „Unser Dorf hat Zukunft“.

Info Drei Tage lang besucht jetzt eine Bewertungskommission im bundesweiten Wettbewerb unter Schirmherrschaft des Bundespräsidenten auch im grünen Kreis Dörfer, deren Bürgerinnen und Bürger zuversichtlich der Meinung sind: „Unser Dorf hat Zukunft“. Bis 1998 war diese Konkurrenz noch unter dem Namen „Unser Dorf soll schöner werden“ in aller Munde. Jetzt sollen die teilnehmenden Dörfer (mit bis zu 3000 Einwohnern) vor Ort dokumentieren wie zukunftsfähig sie sind, und wie die in ihnen beheimateten Menschen sich für dieses Ziel engagieren. Zwölf Dörfer aus dem Kreis Merzig-Wadern haben sich angemeldet, elf davon nehmen daran teil: Bietzerberg (Bietzen, Menningen, Harlingen), Saarfels, Erbringen, Oppen, Morscholz, Britten, Sinz, Wochern und Nohn – und die SZ begleitet die Jury bei ihrer Reise durch den Grünen Kreis.

Von der Kreisstadt Merzig, wo sich die Jurymitglieder trafen, ging es erst mal zum Bietzerberg, wo sich gleich drei Dörfer gemeinsam mit guten Argumenten um die ersehnte Auszeichnung bemühen. Ortsvorsteher Manfred Klein aus Bietzen entschuldigte zunächst Bürgermeister Hoffeld: „Der ist gerade positiv getestet auf Corona, was für uns natürlich negativ ist.“ Das war aber auch sein einziger negativer Hinweis, ansonsten beeindruckte er die Jury mit großartigen Beweisen für den Zusammenhalt innerhalb seines Dorfes, aber auch von der gelebten Kooperation mit den Nachbargemeinden am Bietzerberg.

Klein betonte: „Wir treten bei diesem Wettbewerb im Verbund von drei Dörfern an, die generationsübergreifend den Beweis dafür bieten wollen, dass unser Dorf eine Zukunft hat.“ Unter anderem wies der Ortsvorsteher auf die Rettung der über Jahre geschlossenen Grundschule hin, die nach der fest geplanten Neugestaltung von Schülerinnen und Schülern aller drei Nachbardörfer besucht werden soll. In Bietzen spiele die Demografie eine zunehmend wichtige Rolle, „weil wir unsere Bürger seit 2008 mitnehmen wollen auf dem Weg zu einer lebendigen Dorfgemeinschaft“, sagte Klein.

Dass die drei Dörfer aus Überzeugung immer weiter zusammenwachsen wollen, unterstrich wenig später auch Therese Schmitt, die in Menningen da weitermachte, wo Klein aufgehört hatte. Sie verwies stolz auf den schönen Sportplatz in ihrem Ort, den sie als den schönsten des ganzen Saarlandes pries – übrigens ein Prädikat, das die Jury später auch noch in anderen Dörfern zu hören bekam. „Hier kommen alle Generationen zu ihrem Recht, wovon nicht zuletzt die vielen Vereine von Menningen profitieren.“

Natürlich vergaß die Ortsvorsteherin bei ihrem Plädoyer für ihr lebendiges Dorf auch das nahe gelegene größte Naturschutzgebiet des Saarlandes am Wolferskopf nicht. Mitten im Dorf entsteht außerdem nach ihren Worten an der Saarfelder Straße auch ein beispielloses Projekt für generationsübergreifendes und barrierefreies Wohnen, das von der Genossenschaft „MeGeDo e.G.“ realisiert werde. Auch Therese Schmitt betonte die große Wertschätzung, die es in Menningen für ein funktionierendes Vereinsleben von Jung und Alt gebe.

Exakt im Zeitplan rollte der Jurybus dann nach Harlingen, wo die Gäste bereits vom Glockengeläut der Wallfahrtskapelle begrüßt wurden. Dort wartete bereits der stellvertretende Ortsvorsteher Peter Meiers auf die Gäste. Nach einem Besuch der beeindruckenden Kapelle ging es in den umgebenden Wald, in dessen Ohligsbach engagierte Naturschützer heimischen Edelkrebsen wieder eine neue Heimat gegeben haben. Auch Meiers betonte als „Fremdenführer“ immer wieder den vorbildlichen Zusammenhalt der drei Dörfer am Bietzerberg.

Detlef Bley (Ortsvorsteher von Saarfels) und Beckingens Bürgermeister Thomas Collmann warteten anschließend bereits auf dem Sportplatz von Saarfels – natürlich auch einer der schönsten des Saarlandes – auf ihre Besucher. Der Bürgermeister: „Wir sind besonders stolz darauf, dass sich gleich drei unserer Dörfer an diesem Wettbewerb beteiligen.“ Und dass Saarfels dabei auch gute Karten hat, offenbarte sich schnell bei einer kleinen Rundreise durch den weitläufigen Ort. Thorsten Nicola von der Verwaltung beeindruckte dabei die Gäste mit den vielfältigen Planungen des Saargartens, der immer weiter zu einem Anziehungspunkt der Gemeinde ausgebaut werde.

Der dortige Spielplatz mit seinem Leuchtturm und dem Piratenschiff ziehe bereits seit langem tagtäglich viele Besucher an. Und der Saargarten erfreue sich inzwischen auch als integraler Bestandteil der Viezstraße großer Beliebtheit. Die Visite in Saarfels endete schließlich in der alten Kapelle aus dem 15. Jahrhundert, an deren Restauration sich viele Vereine des Dorfs hoch motiviert und ehrenamtlich engagieren.

Zur letzten Station in Erbringen rollte der Jurybus anschließend über die traumhaften Höhen, in die der Ort gebettet ist. Unterwegs stoppte der Bus zwangsläufig, weil eine lustige Wandertruppe – offensichtlich aus dem Ort – das Gespräch mit den Vertretern von Erbringen suchte. Dort profilierte sich Ortsvorsteher Hubert Schwinn als Fremdenführer, der seine Besucher erst mal zum St. Luzia-Kindergarten lotste. Die jüngsten Gastgeber beeindruckten ihre Besucher mit dem fröhlichen Lied: „Vom Gorilla mit der Sonnenbrille“.

In Erbringen übernahm Ortsvorsteher Hubert Schwinn (Zweiter von links) die Führung. Foto: Ackermann Dieter

Auch die Kapelle von Harlingen stand gestern auf dem Besuchsprogramm der Jury des Wettbewerbs. Foto: Ackermann Dieter

Die Jury macht sich ihre Notizen während der Ortsbegehung. Foto: Ackermann Dieter

Therese Schmitt präsentiert der Jury Menningen. Foto: Ackermann Dieter