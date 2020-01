Reimsbach : Wendelinuskapelle erstrahlt in neuem Glanz

Info

Die Reimsbacher Wendelinus kapelle befindet sich am Ortsausgang von Reimsbach in Richtung Düppenweiler in der Nähe des Restaurants Reimsbacher Hof. Die Reimsbacher Kapelle verdankt ihren Namen einem sehr angesehenen Stifter, der viel zum kirchlichen Leben in Reimsbach beigetragen hat: Weidtmanns Wendel. Erbaut wurde sie 1617 und steht auf römischem Fundament.