Jubeltag für international erfolgreichen Trainer Erfolgstrainer Holger Osieck feierte seinen 75. Geburtstag

Als Köppel Ende November 1986 seinen Posten als DFB-Trainer beendete, kam Osieck Anfang 1987 wieder zur A-Nationalmannschaft zurück. Dort arbeitete er bis zur Fußballweltmeisterschaft 1990 offiziell als Trainer der deutschen Nationalmannschaft, da Teamchef Franz Beckenbauer keine Trainerlizenz besaß. Nach dem Sieg bei der WM betätigte sich Osieck zunächst als Jugendtrainer beim FC Schalke 04, ehe er Beckenbauer als zweiter Mann zu Olympique Marseille folgte. Danach ging Osieck zu Beginn der Saison 1991/92 zum Bundesligisten VfL Bochum. Weitere Stationen seiner Trainerlaufbahn waren in den folgenden Jahren in der Türkei Fenerbahce Istanbul, zweimal der japanische Erstligist Urawa Red Diamonds, ebenfalls in der Türkei Kocaelisporso sowie die Nationalmannschaften von Kanada und Australien. Zwischendurch leitete er beim Fifa-Weltverband in Zürich bis 2007 den Stab für technische Entwicklung und befasste sich mit Analysen bei der Weltmeisterschaft, bevor er wieder als Trainer nach Japan wechselte. 2008 kehrte er wieder in die Schweiz zurück, wo er verschiedene Aufgaben bei der Fifa und Uefa übernahm. Nach der WM war er wieder in Australien tätig. Seit dem Jahre 2013 lebte er erneut in der Schweiz und kümmerte sich bei der Fifa um das Projekt internationale Nachwuchsförderung. Nach dem Beginn der Corona-Zeit fielen die Reisen weg. „Die Arbeit per Video war nicht mein Ding“, sagt er. Daher entschloss er sich mit seiner Frau in deren leer stehendes Elternhaus nach Honzrath zu ziehen, wo er sich, wie auch im gesamten Saarland sehr wohlfühlt. Wenn Holger Zeit hat, schaut er sich im nahen Hellwies-Stadion Heimspiele der SG Honzrath-Haustadt an, besucht auch das Fitnessstudio und spielt in Nunkirchen Golf. Mit seinem Freund Franz Beckenbauer, der leider gesundheitliche Probleme hat, pflegt er noch gute Kontakte und ist nach wie vor Mitglied beim FC Schalke 04.