Jubeltag für international erfolgreichen Trainer Erfolgstrainer Holger Osieck wird 75

Holger Osieck vollendete in Honzrath, wo er seit Kurzem mit seiner von dort stammenden Ehefrau Elisabeth wohnt, am gestrigen Donnerstag bei bester Gesundheit sein 75. Lebensjahr. Osieck wurde am 31. August 1948 im Duisburger Stadtteil Homberg geboren zog dann als Kind in die nahe Heimatstadt seines Vaters, nach Gelsenkirchen. Seine Frau lernte er an deren Wirkungsstätte als Sportlehrerin am Timmendorfer Strand an der Ostsee kennen und lieben. Am 28. Dezember 1993 schlossen die beiden auf dem Standesamt Beckingen die Ehe.