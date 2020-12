Christliche Bürgerhilfe Beckingen : Zum Fest gibt’s vollgepackte Tüten

Beckingen Die Christliche Bürgerhilfe Beckingen verteilt auch in Zeiten von Corona Tüten mit Lebensmitteln an bedürftige Bürger der Gemeinde.

Die Christliche Bürgerhilfe Beckingen (CBHB) unterstützt alljährlich mit ihrer Weihnachtsaktion bedürftige Mitbürgerinnen und Mitbürger in der Gemeinde Beckingen. So ist es auch in diesem Jahr, aber aufgrund von Corona anders als gewohnt. Hieß es im vorigen Jahr noch, zunächst eine Menge Waren einzukaufen und sie dann in große, umweltfreundliche Papiertüten einzupacken, wurden diese nun fertig bestückt von einem Lebensmitteleinzelhändler aus der Gemeinde Beckingen an die CBHB geliefert. Damit entfiel nicht nur das sonst aufwendige Verpacken durch Vereinsmitglieder, was aufgrund der geltenden Abstands- und Hygienevorschriften in dem bisherigen engen Raum ohnehin nicht möglich gewesen wäre, sondern es wurden neben der Vermeidung von eventuellen Ansteckungsrisiken auch Zeit und Arbeit gespart.