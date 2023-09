Fußball-Verbandsliga Reimsbach: Mit viel Mut gegen den FCS II

In der Fußball-Verbandsliga Süd-West sind nach dem neunten Spieltag Trends im Titelkampf zu erkennen. Vorne haben sich mit dem SC Halberg Brebach, dem FC Rastpfuhl und dem 1. FC Saarbrücken II drei Vereine aus der Landeshauptstadt festgesetzt. Für den Trainer des Tabellensechsten 1. FC Reimsbach, Nico Portz, ist das nicht verwunderlich. „Die Vereine haben andere Möglichkeiten als wir. Das sieht man schon an der Zusammenstellung des Kaders. Da wird beim FCS mal vor der Runde mehr als die Hälfte der Spieler gewechselt. Auch in Brebach und auf dem Rastpfuhl herrschte sehr viel Fluktuation.“