Großer Raumbedarf Warum an der Grundschule Beckingen jetzt Container aufgestellt werden

An der Grundschule in Beckingen reichen die Plätze in der Nachmittagsbetreuung nicht mehr aus. Mit den vorhandenen Räumlichkeiten wird es nach Angaben der Verwaltung bereits ab dem kommenden Schuljahr nicht mehr gelingen, die Nachfrage zu decken. Als Alternative sollen zunächst zwei neue Gruppenräume in Containern eingerichtet werden. Sie sollen für die Betreuung in der Freiwilligen Ganztagsschule (FGTS) genutzt werden, bis der angestrebte Neubau der Grundschule Beckingen abgeschlossen ist. Diese Zwischenlösung hat der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung der vergangenen Wahlperiode beschlossen.