Für frühe Vögel : Vorverkauf für alle Kulturzelt-Veranstaltung

Oppen Drei besondere Musik­abende wird es im März im Oppener Kulturzelt auf dem Dorfplatz geben: Am Samstag, 7. März, lädt der SSV Oppen zum mittlerweile vierten Mal zum „Zeltzauber“ ein. Martin Herrmann, Profi-Musiker aus der Region, präsentiert gemeinsam mit musikalischen Freunden sein eigens für den „Zeltzauber“ zusammengestelltes Programm „Immergrün – Evergreens, die Zeiten überdauern“.

Das Kreis-Kulturzentrum Villa Fuchs steuert zwei weitere musikalische Highlights zum Kulturzelt-Programm bei: Sechs Tage später, am Freitag, 13. März, gastiert die Show „Soulful Celebration“ im Kulturzelt. „Soulful Celebration“ ist eine saarländische Produktion mit überregionalem Charakter. Namhafte Musiker der saarländischen Rock- und Pop-Szene vereint mit klassischen Musikern rund um die Deutsche Radiophilharmonie bilden zusammen mit den etwa 80 Sängern des „Soulful Chores“ (bestehend aus „der andere Chor“ sowie dem „Heartchor“, beide aus Dillingen) ein Ensemble. Dazu kommt als Solist Kirk Smith. Der aus Chicago stammende Gospel-Pastor lebt zurzeit in Berlin und hat sich mit seiner Stimme inzwischen bundesweit einen Namen gemacht. Seit seiner Teilnahme in der Casting-Show „The Voice of Germany“ haben sich sein Name und seine Stimme rasch einem Millionen-Publikum verbreitet.