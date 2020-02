Jubiläum : Seit 40 Jahren ein Ort für viele Aktivitäten

Die größte Halle der Gemeinde

Das sagt der amtierende Beckinger Bürgermeister Thomas Collmann zur Deutschherrenhalle: „Die Beckinger Deutschherrenhalle ist die größte Halle der Gemeinde und eine für sie bedeutende Einrichtung. Als Mehrzweckhalle angelegt, leistet sie aus kultureller, aber vor allem aus sportlicher Sicht als zentraler Trainings- und Veranstaltungsort einen unschätzbaren Beitrag." Collmann ist nach seinen Vorgängern Alois Jacobs, Franz Kien, Manfred Peter und Erhard Seger fünfter Hausherr der Halle. Er weist darauf hin, dass alle örtlichen Schulen dort ihren Sportunterricht absolvieren und zahlreiche Ortsvereine sie zu Trainingszwecken nutzen. Aber auch Vereine anderer Gemeindebezirke wie der TV Düppenweiler für seinen Spielbetrieb in der Volleyballoberliga oder die Sportvereine mit ihrem gemeinsamen Hallenfußballturnier sind dort vertreten. Ebenso ist die Halle als Veranstaltungsort nicht wegzudenken. Zahlreiche Großveranstaltungen wurden hier bereits durchgeführt. Nach den Worten des Bürgermeisters befindet sich die nun vier Jahrzehnte alte Halle in einem guten Zustand. In den letzten Jahren wurden einige notwendige Arbeiten durchgeführt. Hierzu zählen unter anderem das Aufbringen eines Vollwärmeschutzes, die Erneuerung der Hallenbodens und der Dacheindeckung, der Lüftungsanlage, des Trinkwassernetzes sowie die Installation einer Photovoltaikanlage durch die Stadtwerke Dillingen. In den nächsten zehn Jahren sind unter anderem folgende Maßnahmen vorgesehen: Einbauen einer Absturzsicherung an der Empore, Erneuerung des Kühlhauses und der Hallenbeleuchtung, Austausch der Kücheneinrichtung.