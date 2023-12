Volleyball-Oberliga Das M-Wort ist in Düppenweiler nicht tabu

Die erfolgreichsten Zeiten der Volleyballerinnen des Turnvereins (TV) Düppenweiler liegen über ein Jahrzehnt zurück. Doch im laufenden Jahr befindet sich der TV Düppenweiler auf einem guten Weg, an alte Erfolge anzuknüpfen. In der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar ist die Mannschaft vor dem letzten Spiel der Hinrunde Tabellenerster. Und diesen Platz an der Sonne möchte sie im Top-Spiel gegen den Tabellenvierten TuS Heiligenstein, das am Samstag um 20 Uhr in der Sport- und Kulturhalle in Düppenweiler stattfindet, verteidigen.