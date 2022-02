Volleyball-Oberliga : Düppenweiler wieder in der Erfolgsspur

Düppenweiler Die Oberliga-Volleyballerinnen des TV Düppenweiler sind eine Woche nach der klaren 0:3-Niederlage bei Tabellenführer TV Lebach wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Gegen den zuvor punktgleichen Tabellennachbarn VfL Oberbieber benötigte die Mannschaft von Trainer Josef Giebel allerdings fünf Sätze, eine deutliche Leistungssteigerung im Verlauf der Partie und nahezu zwei Stunden Spielzeit, bis der Erfolg feststand.

Die Gäste hatten den besseren Start erwischt, den ersten Satz in der Verlängerung mit 26:24 gewonnen und dann den zweiten Satz mit 25:19 relativ deutlich für sich entschieden. Mit viel Energie, Einsatzwillen und mit der Unterstützung der knapp 50 Fans in der Halle gelang es Düppenweiler aber, die Partie noch zu drehen. Die folgenden Sätze gingen mit 25:19 und 25:20 an die Gastgeberinnen, die dann auch im entscheidenden Tiebreak die Nerven behielten und mit 15:12 siegten.

In der Tabelle liegt Düppenweiler mit nun 18 Punkten weiterhin auf Platz fünf. Am Samstag, 12. Februar, ist ab 16 Uhr der Tabellenzweite TuS Heiligenstein in der Kultur- und Sporthalle in Düppenweiler zu Gast.