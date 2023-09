(Kein) Saisonstart im Volleyball Ambitionierte Ziele und ein überraschender Rückzieher

Das Warten hat ein Ende. An diesem Wochenende beginnt für Volleyballerinnen des TV Düppenweiler die Oberliga-Saison 2023/2024. Mit dem Heimspiel gegen den FC Wierschem in der Deutschherrenhalle in Beckingen stürzen sich die Düppenweilerinnen am Samstag um 16 Uhr ins Getümmel – mit einem ambitionierten Ziel. Im neuen Spieljahr möchte der Vorjahres-Vierte gerne ein Stückchen weiter vorne landen.