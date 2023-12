Volleyball-Oberliga Eine Machtdemonstration am Netz

Spannung, Nervenkitzel, aufreibende Momente und ein Finale, dessen Höhepunkt auch Krimi-Autoren nicht geschickter hätten verfassen können. All das sind Elemente, die ein Spitzenspiel im Sport so mit sich bringen kann. Etwa dann, wenn in der Volleyball-Oberliga der Tabellenerste den Tabellenvierten empfängt. Bei den etwa 50 Zuschauern in der Sport- und Kulturhalle Düppenweiler war am Samstag die Erwartung einer spannungsgeladenen und nervenaufreibenden Begegnung aber bald einem Staunen gewichen. Einem Staunen über einen dominanten Auftritt des TV Düppenweiler, der seine Tabellenführung beeindruckend verteidigte. Mit 3:0 (25:16, 25:14, 25:22) fegten die Gastgeberinnen zum Abschluss der Hinrunde über Herausforderer TuS Heiligenstein hinweg, ließen dem Gegner insgesamt gerade mal 52 Punkte.