Zum vierten Mal Zeltzauber : Eine Reise durch 100 Jahre Musikgeschichte

Martin Herrmann. Foto: Künstler

Oppen Zum vierten Mal lädt der SSV Oppen in diesem Jahr wieder zu seinem besonderen Musik­abend „Zeltzauber“ ein. Dieser findet in diesem Jahr statt am Samstag, 7. März, ab 19 Uhr im Kulturzelt auf dem Dorfplatz.



Wie schon bei den bisherigen drei Veranstaltungen wird das Zelt an diesem Abend die Besucher mit einem ganz besonderen, stimmungs- wie anspruchsvollen Flair erwarten.

Das Programm trägt in diesem Jahr den Titel „Immergrün – Evergreens, die Zeiten überdauern“ und stellt eine absolute Premiere dar: Martin Herrmann, bekannter Sänger und Musiker aus unserer Region, hat eigens für den „Zeltzauber“ eine musikalische Zeitreise durch die vergangenen 100 Jahre zusammengestellt. Er präsentiert gemeinsam mit einigen musikalischen Freunden im besonderen Ambiente des Kulturzeltes die größten Ohrwürmer, Gassenhauer, Hits und unvergessenen Pop- und Rock-Klassiker seit den 1920er Jahren bis zur Jetztzeit. Der Schwerpunkt des Programms liegt auf deutschen Titeln, es werden aber auch ein paar internationale Evergreens zu hören sein. Die Veranstalter vom SSV Oppen versprechen „eine ebenso spannende wie gehaltvolle und unterhaltsame Reise durch 100 Jahre Musikgeschichte“.