Fußball-Verbandsliga : Reimsbach beendet seine „schwarze Serie“

Reimsbach Ukyo Kagami bejubelt seinen Treffer zum 1:0, Wahlens Torhüter Joshua Hofmann (links) muntert seine Teamkollegen auf. Foto: Thiel Achim/Thiel

Wahlen-Niederlosheim Fußball-Verbandsligist siegt beim SV Wahlen-Niederlosheim mit 3:2. Der FC Noswendel Wadern gewinnt Kellerduell in Brotdorf.

Von Roland Quinten

Der Jubel und die Erleichterung bei den Gästen waren am Ende riesengroß: Im Derby zwischen den Fußball-Verbandsligisten SV Wahlen-Niederlosheim und dem 1. FC Reimsbach behielten die Reimsbacher nach einem hart umkämpften Spiel am Ende mit 3:2 die Oberhand. Damit gelang es der Mannschaft von Trainer Nico Portz, die „schwarze Serie“ gegen den Gastgeber zu beenden, denn der hatte zuletzt fast immer die Nase vorn.

Doch bis dahin war es ein hartes Stück Arbeit. Bei Schlusslicht Wahlen-Niederlosheim machte sich positiv bemerkbar, dass der Kader wieder komplett zur Verfügung stand, da mit Nico Schmitt, Marvin Schillo und Max Schuler gleich drei Stammspieler in die Startelf zurückkehrten. Dennoch gingen die Gäste nach zehn Minuten durch Ukiyo Kagami in Führung, die Marvin Schillo nach 38 Minuten per Lupfer zum 1:1 – dem Halbzeitstand – egalisierte. „Das hat Schillo klasse gemacht. Ein feines Tor“, lobte Reimsbachs Trainer Portz.

Nach der Pause waren die Gäste zuerst am Zug: Fabio Groß erzielte nach 55 Minuten den 2:1-Führungstreffer. „Der war verdient, denn bis dahin waren wir einen Tick besser“, meinte Portz. Doch die Gastgeber kämpften sich zurück, Schillo lief auf Torhüter Julian Wamsbach zu, der beim Klärungsversuch wegrutschte, so dass Schillo fast von der Außenlinie den 2:2-Ausgleich erzielte. Da waren 66 Minuten gespielt. Nur wenig später war es Laurin Mohm, der mit einem Alleingang die erneute Reimsbacher Führung erzielte. Nun warfen die Gastgeber alles nach vorn, wollten unbedingt den Ausgleich. Die beste Chance hatte Max Schuler, der aber mit einem Freistoß am toll haltenden Torhüter Wamsbach scheiterte.

„Wir haben heute gesehen, dass wir mithalten können, wenn unser Kader komplett ist. Doch es wird jetzt natürlich Zeit, dass wir punkten. Heute waren wir nah dran“, sagte SVW-Trainer Philipp Hirtreiter. Nico Portz fand: „Wir haben etwas glücklich, aber nicht unverdient gewonnen.“ In der Tabelle belegt Reimsbach mit nun 15 Punkten Rang neun.

Im zweiten Kreisduell standen sich mit dem FC Brotdorf und dem FC Noswendel Wadern zwei weitere Teams aus dem Tabellenkeller gegenüber – und auch hier hatte am Ende der in den letzten Spielen aufsteigende Form zeigende Gast die Nase vorn. Noswendel Wadern gewann mit 2:0.

„Dass wir verloren haben, können wir unter dem Aspekt eigene Dummheit abhaken. Denn mit solchen Fehlern, wie wir sie heute gemacht haben, ist es schwer, eine Partie erfolgreich zu bestreiten“, war Brotdorfs Spielertrainer Pascal Schuler nach dem Spiel angefressen. Dass die Brotdorfer Fehler machten, war Noswendel Waderns Offensivspieler David Quinten nach einer Viertelstunde nur recht, denn da erzielte er das 1:0 für seine Mannschaft. Damit ging es auch in die Kabinen.

Der FC Brotdorf kam mit frischem Wind aus der Pause, konnte seine Chancen aber nicht zu Toren nutzen. Besser machte es Marcel Lorig, der in der 64. Minute das 2:0 für die Gäste erzielte. In der Schlussphase musste der FC Noswendel Wadern in Unterzahl agieren, denn Jonas Rony Bentoua sowie Quinten bekamen Zehn-Minuten-Strafen.