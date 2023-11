Beckinger EMAS-Unternehmen pärmiert Regler Office erhält Nachhaltigkeitspreis

„Deshalb ist EMAS mit seinen flexiblen Vorgaben für kleine und mittlere Unternehmen so ein guter Einstieg in das Nachhaltigkeitsmanagement für uns gewesen“, ergänzt Mara Repplinger, die als Umweltbeauftragte von Regler Office von Tag eins an für die Umsetzung zuständig war. „Zwar mussten wir gerade am Anfang auch Lehrgeld zahlen und viele Umweltdaten zunächst händisch erfassen, aber mit der Zeit fällt die Planung und Steuerung zunehmend leichter.“