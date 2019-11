Totalschaden : Auto landet kurz hinter Oppen in Böschung

Auto landet kurz hinter Oppen in Böschung

Oppen Bei einem Unfall auf der L 156 zwischen Oppen und Nunkirchen ist am Montagmorgen eine Frau aus Lebach leicht verletzt worden.

Mit ihrem Renault Twingo ist eine 28-Jährige aus Lebach am Montagmorgen kurz hinter Oppen in der Böschung gelandet. Wie die Polizei-Inspektion Nordsaarland mitteilt, war die Frau kurz nach 9 Uhr auf der L 156 von Oppen nach Nunkirchen unterwegs. In einer Kurve kam sie von der Straße ab. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Frau wegen nicht angepasster Geschwindigkeit von der Straße abkam.