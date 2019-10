Saarfels : „Reifenstecher“ in Saarfels unterwegs

Saarfels In der Nacht von Freitag, 11. Oktober, auf Samstag, 12. Oktober, wurde in Beckingen-Saarfels, Fliederstraße, die Bereifung an zwei geparkten Pkw zerstochen. Dies teilte die Polizei-Inspektion (PI) Merzig gestern mit.

An einem Ford Fiesta wurden alle vier Reifen zerstochen, an einem Kia Picanto zerstörte der unbekannte Täter einen Reifen. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 400 Euro.