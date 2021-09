Polizei sucht nach drei bis vier Tätern : Unbekannte verletzten 33-Jährigen in Düppenweiler

Düppenweiler Mehrere unbekannte Täter haben am Sonntag in Düppenweiler einen 33-jährigen Mann schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat in der Litermontstraße in Düppenweiler. Der 33-Jährige hatte gegen 3 Uhr ein Haus verlassen, als die Täter, die ihm aufgelauert hatten, ihn in den Rücken traten.