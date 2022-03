Polizei bittet um Hinweise : Unbekannte stehlen Weidezaun

Düppenweiler Vermutlich war es derselbe Täter wie in Schmelz.

Unbekannte haben von einer Pferdekoppel am Wilscheider Hof in Düppelweiler mehrere Teile gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, geschah dies zwischen dem 24 und 27. März. Verschwunden sind entlang der Straße „Wilscheider Hof“ rund 500 Meter Weidezaunseile samt Isolatoren, 25 Koppelpfosten und das Weidezaungerät mit der Batterie von U.T.

„Anzumerken wäre hier noch, dass es im ähnlichen Zeitraum zu einem gleichgelagerten Fall an einer Pferdekoppel auf der Kansas in der Gemarkung Schmelz gekommen war, vermutlich vom gleichen Täter“, meldet die Polizei. Es ist davon auszugehen, dass der/die Täter ein Fahrzeug mit größerer Ladefläche mit sich führte. „Wurden zu dieser Zeit verdächtige Personen bei Arbeiten an einer diesen Pferdekoppeln gesichtet, wer kann hierzu sachdienliche Hinweise geben?“, fragt die Polizei Merzig.