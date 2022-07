Polizei bittet um Hinweise : Kennzeichen von ukrainischem Auto gestohlen

Merzig Das Auto stand bei einer Kfz-Werkstatt in Beckingen.

Unbekannte haben in Beckingen am Montag, 27. Juni, die ukrainischen Kennzeichen eines grauen Suzuki Grand Vitara gestohlen. Der Diebstahl geschah irgendwann zwischen 9.45 und 10.45 Uhr morgens. Wie die Polizei mitteilt, stand das Auto zu der Zeit in der Einfahrt einer Kfz-Werkstatt, die sich in der Dillinger Straße 27 befindet.