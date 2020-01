Polizei sucht Hinweise : Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus in Reimsbach

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus in Reimsbach

Reimsbach Nach einem Einbruchsversuch in Reimsbach sucht die Polizei nach Zeugen.

Unbekannte haben versucht, in ein Einfamilienhaus in Reimsbach einzubrechen. Wie die Polizei-Inspektion Merzig mitteilte, ereignete sich der Einbruchsversuch zwischen dem 29. Dezember und dem 1. Januar. Dabei versuchten die Unbekannten die Kellertür des Hauses in der Straße „Im Rohr“ aufzuhebeln. Dies misslang allerdings, woraufhin die Unbekannten unverrichteter Dinge abzogen.