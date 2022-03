Merzig Der Täter hat einen größeren Kieselstein geworfen.

In Haustadt haben Unbekannte am Montag, 21. März, nach 19.30 Uhr mit einem größeren Kieselstein eine Festnerscheibe der Katholischen Kita St. Mauritius eingeworfen. In der Nähe halten sich öfter Jugendliche auf, von denen – und von anderen Zeugen – die Polizei sich Hinweise erhofft unter Tel. (0 68 61) 7040.