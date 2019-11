Polizei sucht Hinweise : Unbekannte brechen Spielautomaten in Reimsbach auf

Reimsbach Den Inhalt von zwei Geldspielautomaten haben Unbekannte bei einem Einbruch in eine Gaststätte in Reimsbach erbeutet.

Unbekannte haben bei einem Einbruch in eine Gaststätte in Reimsbach den Inhalt von zwei Geldspielautomaten erbeutet. Wie die Polizei mitteilt, waren die Täter in den Besitz des Schlüssels zur Eingangstür der Gaststätte in der Reimsbacher Straße gelangt. Damit konnten sie in der Nacht zu Samstag den Schankraum betreten.